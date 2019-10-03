Лугано – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Лугано – Динамо: смотреть онлайн матч 3 октября 2019 – Лига Европы
Лугано – Динамо онлайн-трансляция / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" играет матч группового этапа Лиги Европы. На этот раз на выезде против швейцарского "Лугано". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Этот матч состоится не на поле "Лугано", а в Санкт-Галлене. Ведь поле швейцарской команды не подходит для матчей Лиги Европы.

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Онлайн-трансляция матча Лугано – Динамо

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига Европы
Источник: 24 канал
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