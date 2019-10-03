Лугано – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" играет матч группового этапа Лиги Европы. На этот раз на выезде против швейцарского "Лугано". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Этот матч состоится не на поле "Лугано", а в Санкт-Галлене. Ведь поле швейцарской команды не подходит для матчей Лиги Европы. Читайте также: Лига Европы: результаты матчей 3 октября Онлайн-трансляция матча Лугано – Динамо