Лугано – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Киевское "Динамо" играет матч группового этапа Лиги Европы. На этот раз на выезде против швейцарского "Лугано". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Этот матч состоится не на поле "Лугано", а в Санкт-Галлене. Ведь поле швейцарской команды не подходит для матчей Лиги Европы.
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Онлайн-трансляция матча Лугано – Динамо
Источник: 24 канал
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