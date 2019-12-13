Лука Дончич установил новый рекорд НБА в матче против украинца Михайлюка

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Лука Дончич в матче против "Детройта" установил рекорд / twitter.com/dallasmavs

В Мехико в рамках NBA Global Games состоялся матч между "Далласом" и "Детройтом". За первых выступает словенец Лука Дончич, цвета второй команды защищает украинец Святослав Михайлюк.

Сам матч закончился победой "Далласа" 122:111. Лука Дончич оформил свой восьмой трипл-дабл в сезоне, набрав 41 очко, 12 подборов и 11 передач. Он стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл за пределами США или Канады.

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Он также сделал второй трипл-дабл с 40+ очками в возрасте до 21 года. В истории NBA был только один такой трипл-дабл, и сделал его юный ЛеБрон Джеймс.

Видео лучших моментов Луки Дончича в матче против "Детройта"

Что касается Святослава Михайлюка, то он сыграл 12 минут. Но очков в этом матче не набрал, отметившись лишь одним подбором и одной передачей.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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