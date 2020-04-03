Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом спортом и сметанным маслом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз поделился "умными мыслями" о профилактике коронавирусной инфекции.

В качестве профилактики и борьбы с коронавируса Лукашенко советует есть сметанное масло и чаще бывать на свежем воздухе. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании "Мир".

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Надо заниматься спортом на свежем воздухе. Это легко сделать. Мы на диете сидели, говорит он, и нам нужна жирная пища. И я также ограничивал себя. А сейчас нужно есть сметанное масло, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами,

– заверил он.

По словам белорусского лидера, советы по борьбе с коронавируса ему дал "умный россиянин".

Лукашенко также утверждал, что массовая изоляция в квартирах может способствовать ухудшению состояния здоровья у тех, кто уже подхватил вирус.

В Беларуси по состоянию на утро пятницы, 3 апреля, подтверждены 304 случая новой коронавирусной инфекции, четыре человека скончались.

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