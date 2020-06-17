В 33 туре Сегунды состоялась интересная для украинского болельщика встреча. "Овьедо" нашего Андрея Лунина брал конкурента в борьбе за выживание "Депортиво".

На 27-минуте матча Андрей взял пенальти от Чолака, сохранив, таким образом, свои ворота в неприкосновенности. Чолак пробил низом, но не в угол, а мяч после сейва Лунина вылетел почти за пределы штрафной, пишет 24 канал.

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Видео отраженного пенальти Андрея Лунина



Но потом наш голкипер пропустил дважды. И если ко второму голу вопросов нет, – шансов отбить удар не было, – то первый пропущенный получился весьма оскорбительным. Удар был нанесен в падении через себя, а мяч через Лунина перелетел "парашютом ".



Борьба "Овьедо" за выживание

"Реал" и "Депортиво" набирают по 37 очков и остаются в зоне вылета. Впрочем, плотность на дне такая, что победа в следующем матче поможет команде взлететь чуть ли не в середину турнирной таблицы.

В следующем туре "Овьедо" наведается в гости к "Спортинга". Матч состоится 22 июня.