Лунин близок к переходу в клуб, который гарантирует ему игровую практику

Отец вратаря "Реала" Андрея Лунина, выступающего на правах аренды за "Вальядолид", провел встречу с руководством "Реал Овьедо", которое заинтересовано в голкипере.

Во время встречи представители "Овьедо" заверили, что 20-летний украинец будет получать в их клубе полноценную игровую практику, информирует Sport Arena.

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Напомним, что "Реал" решил досрочно прекратить аренду Лунина из-за недостаточного количества игровой практики, поэтому уже обратился к Федерации футбола Испании, чтобы уладить вопрос с возвращением игрока.

В нынешнем сезоне на счету Лунина лишь один матч за "Вальядолид", который он провел на ранней стадии Кубка Испании против "Толосы". В Ла Лиге стабильно на воротах стоит Жорди Масип и тренер не собирается что-то менять.

В услугах украинского вратаря заинтересован представитель Сегунды "Альмерия". Также Лунин может перейти в "Днепр-1" на правах аренды. Речь идет о соглашении до конца сезона. В прошлом сезоне голкипер сборной Украины выступал на правах аренды за "Леганес", сыграв в семи матчах во всех турнирах.