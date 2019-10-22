Лунин, де Лигт и другие поборятся за приз лучшего молодого игрока по версии France Footbal

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Лунин, де Лигт и другие поборются за приз лучшего молодого игрока по версии France Footbal
Лунин, де Лигт и другие поборются за приз лучшего молодого игрока по версии France Footbal / France Football

France Football объявил имена футболистов, претендующих на приз лучшему игроку моложе 21 года. Среди номинантов украинский вратарь Андрей Лунин.

В первую пятерку вошли полузащитник Жоау Феликс ( "Атлетико"), вингер Джейдон Санчо ( "Боруссия Дортмунд"), нападающий Мойзе Кин ( "Эвертон"), хавбека Сэмюэл Чуквуезе ( "Вильярреал") и Ли Кан Ин ( "Валенсия" ).

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Во вторую пятерку были включены: защитник Маттейс где Лигт ("Ювентус"), полузащитник Винисиус Жуниор ( "Реал"), хавбек Кай Хавертц ( "Байер"), полузащитник Маттео Гендузи ( "Арсенал") и вратарь Андрей Лунин ( "Реал" в аренде в "Вальядолиде").

Спорт24 сообщал, что Андрей Лунин попал в финальный список претендентов на престижную награду Golden Boy-2019. Издание Tuttosport 15 октября назвало двадцатку лучших молодых футболистов.

Что достиг Лунин в прошлом сезоне?
Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари", но за "сливочных" пока не дебютировал. Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе" и сыграл лишь в 7 матчах за команду.

Летом Андрей выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей начал в "Вальядолиде", за который не сыграл ни одного матча.

Церемония награждения лучших футболистов по версии France Football состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Также 2 декабря будут вручены мужской и женский "Золотой мяч" и новый приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин
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