Лунин дебютирует за "Вальядолид" в Кубке Испании

Тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес пообещал, что украинский вратарь Андрей Лунин сыграет свой первый матч в сезоне.

18 декабря команда в рамках Кубка Испании встретится с "Толосой", а в основе выйдет Лунин, который в нынешнем сезоне играл только за сборную Украины.

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Многие из тех, кто не играет в чемпионате, выйдут в матче Кубка Испании. И Лунин в их числе. Мы рады, что Андрей получит игровое время,

– сказал Гонсалес.

Матч состоится 18 декабря, начало – 19.00. "Толоса" представляет 4-й дивизион Испании.

Лунин в августе стал игроком "Вальядолида" на правах аренды, с того времени он 17 раз попадал в заявку на матчи, но не играл ни разу.