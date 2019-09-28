Лунин не будет играть за "Вильярреал", несмотря на ужасную игру его конкурента

Главный тренер испанского "Вальядолида" Серхио Гонсалес не намерен проводить ротацию вратарей. Несмотря на то, что Жорди Масип не всегда играет уверенно в воротах.

В последнем матче против "Гранады" на собственном поле Масип допустил несколько результативных ошибок. Одна из них стоила его команде пропущенного гола. Он впоследствии пропустил еще один, однако судья его не засчитал из-за офсайда.

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В воскресенье, 29 сентября, "Вальядолид" на выезде сыграет против "Эспаньола". Перед матчем журналисты Marca спросили Серхио Гонсалеса, планирует ли он проводить ротацию. Особенно относительно позиции голкипера. Ответ тренера был коротким и однозначным – "Нет".

Стоит отметить, что Лунин пока не сыграл ни одного официального матча за "Вальядолид". А его команда в чемпионате пропустила за шесть матчей 8 голов. Команде удалось выиграть лишь одну игру – на старте сезона против "Бетиса". После этого была несколько неожиданная ничья на выезде против "Реала". В общем уже команда не выигрывает пять матчей подряд. С 6 очками она на 14 месте в турнирной таблице.