Лунин не сыграет в 1/4 финала на молодежном ЧМ-2019 и отправится в национальную сборную

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин больше не сыграет на чемпионате мира-2019. 3 июня голкипер помог сборной добиться исторического результата – пробиться в 1/4 финала ЧМ-2019, обыграв Панаму (4:1).

После матча Лунин пожелал удачи сборной через свой Instagram, намекнув на то, что поедет в лагерь национальной команды.

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Также это подтвердил и главный тренер сборной Андрей Шевченко, заявив, что Лунин вернется после матча 1/8 финала на молодежном ЧМ.

"Очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он игрок основного состава, очень важный для них. Но он вернется сразу же после игры. Это максимум, что мы могли сделать", – цитирует слова Шевченко Xsport.

7 июня сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2020 против Сербии, а уже 10 июня – против Люксембурга. Оба матча состоятся на "Арене Львов".

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