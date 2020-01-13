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Лунин неожиданно может перейти в чемпионат Бельгии – новый вариант для украинца

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Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Вратарь сборной Украины и испанского клуба "Вальядолид" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может сменить клуб.

Лунин может продолжить карьеру в Бельгии, если его переход в "Овьедо" не состоятся, сообщил журналист AS Игнасио Бальядор.

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"Пока Ла Лига не дала разрешения на переход в "Овьедо". Сейчас у Лунина есть предложения из-за рубежа, наиболее реальный вариант – Бельгия, если переговоры с "Овьедо" сорвутся", – заявил Бальядор в интервью портала "Футбол 24".

Ранее представители "Овьедо" гарантировали Лунину место в основном составе команды, если его переход на правах аренды будет.

Источник добавляет, что "Альмерия" также готова побороться за Лунина. В текущем сезоне украинский вратарь сыграл только два матча за "Вальядолид". Оба – в Кубке Испании.

11 января украинец вывел свою команду в следующий раунд, выиграв серию пенальти.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин Бельгия
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