Лунин о дебюте за "Вальядолид": Об этом там не говорят

Вратарь сборной Украины прокомментировал переход в испанский "Вальядолид". Украинец присоединился к испанцам на правах аренды.

Лунин, который перешел из "Реала", заявил, что в "Вальядолиде" есть все для того, чтобы прогрессировать.

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Впечатления хорошие. Дружный коллектив, интересные тренировки. Организация процесса в клубе тоже на высоком уровне. Есть все для того, чтобы прогрессировать,

– сказал Андрей.

На этот момент Лунин не сыграл ни одного матча за "Вальядолид". Пока Андрей не знает, когда дебютирует.

Нет, об этом там не говорят. Конечно, я жду и всегда готов играть,

– резюмировал вратарь.

Прошлый сезон украинский голкипер также провел в аренде. Лунин отыграл сезон за испанский "Леганес". Права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу".