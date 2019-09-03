Лунин о дебюте за "Вальядолид": Об этом там не говорят

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / ffu.ua

Вратарь сборной Украины прокомментировал переход в испанский "Вальядолид". Украинец присоединился к испанцам на правах аренды.

Лунин, который перешел из "Реала", заявил, что в "Вальядолиде" есть все для того, чтобы прогрессировать.

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Впечатления хорошие. Дружный коллектив, интересные тренировки. Организация процесса в клубе тоже на высоком уровне. Есть все для того, чтобы прогрессировать,
– сказал Андрей.

На этот момент Лунин не сыграл ни одного матча за "Вальядолид". Пока Андрей не знает, когда дебютирует.

Нет, об этом там не говорят. Конечно, я жду и всегда готов играть,
– резюмировал вратарь.

Прошлый сезон украинский голкипер также провел в аренде. Лунин отыграл сезон за испанский "Леганес". Права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу".

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Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
Источник: УАФ
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