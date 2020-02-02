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Лунин отразил пенальти в матче против команды Зозули в чемпионате Испании – видео

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Андрей Лунин / La Liga

В матче испанской Сегунды между "Овьедо" и "Альбасете" состоялась украинская дуэль 2 вратарь Андрей Лунин противостоял нападающему Роману Зозули.

В конце первого тайма в ворота "Овьедо" был назначен пенальти. Заработал его как раз Роман Розуля. Однако пробивать пошел Педро. И он с отметки не переиграл украинского голкипера.

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Но игрок "Альбасете" первым же оказался на добивании и таки отправил мяч за линию ворот.

Видео отраженного Луниным пенальти

 

Стоит отметить, что до этого "Овьедо" было впереди в счете. Хотя Берхон тоже не реализовал пенальти. Однако Техеро таки отличился. А во втором тайме Бальде снова вывел "Овьедо" вперед в матче.

Что до украинца, то для Лунина это четвертый выход на поле за "Овьедо" после перехода. Однако он пропускал в каждом из этих матчей. Зозуля же вышел в 23 матче Сегунды за "Альбасете"

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2 февраля
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Андрей Лунин Футбол Спорт Новости Спорта Роман Зозуля
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