Лунин показал, как тренируется дома вместе со своей девушкой во время карантина – видео
Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин продолжает тренироваться даже после того, как его клуб объявил о карантине из-за коронавируса.
Девушка Андрея Анастасия также поддерживает любимого и следит за своей физической формой.
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Тренировки Андрея Лунина дома: смотрите видео
- На время карантина футболистов "Овьедо" обеспечили спортивным инвентарем для поддержания формы.
- По состоянию на 17 марта, в Испании зафиксировано 11279 случаев заражения коронавирусом, из них 499 человек умерли и более 1000 выздоровел.
- В Испании умер 21-летний футболист Франциско Гарсия. Он стал самым молодым, кто умер от коронавируса в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов-мужчин.
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