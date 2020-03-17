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Лунин показал, как тренируется дома вместе со своей девушкой во время карантина – видео

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Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин продолжает тренироваться даже после того, как его клуб объявил о карантине из-за коронавируса.

Девушка Андрея Анастасия также поддерживает любимого и следит за своей физической формой.

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Тренировки Андрея Лунина дома: смотрите видео

  • На время карантина футболистов "Овьедо" обеспечили спортивным инвентарем для поддержания формы.
  • По состоянию на 17 марта, в Испании зафиксировано 11279 случаев заражения коронавирусом, из них 499 человек умерли и более 1000 выздоровел.
  • В Испании умер 21-летний футболист Франциско Гарсия. Он стал самым молодым, кто умер от коронавируса в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов-мужчин.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин
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