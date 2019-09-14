Лунин получил плохую весть от главного тренера "Вальядолида"

Украинский вратарь Андрей Лунин будет иметь мало игровой практики в "Вальядолиде". В этом клубе он снова будет в роли запасного вратаря.

Об этом заявил тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес на предматчевой прессконференции. По его словам, он доволен работой конкурента Лунина по позиции Жорди Масипа и не планирует пока ничего менять.

"Мы не меняем то, что работает. Мы полностью полагаемся на Жорди, который предыдущий год провел на очень высоком уровне. Это правда, что Лунин очень хорошо тренируется и "усложняет" ситуацию (относительно выбора вратаря, – прим. Спорт24). Но сейчас мы имеем уверенность в Жорди, и пока ничего странного или чрезвычайного не произойдет, ему придется ждать своего момента. Здесь есть много игроков, которые не могут играть, потому что их партнер лучше них", – цитирует Серхио Гонсалеса издание Pucelafichajes.

Читайте также: Звезда сборной Украины по футболу подорожал почти в два раза

При этом тренер "Вальядолида" подтвердил, что Лунин будет играть в матчах за Кубок Испании.

"На Лунина оказывается немалое давление. Ведь он приехал из "Реала". Но он конкурирует с таким замечательным футболистом, как Масип. У нас есть два сильных вратаря, и мы должны выбирать. Сейчас Жорди в игре, и именно он продолжит выступать. В кубке, как всегда, будет играть Лунин", – подытожил тренер.

Стоит отметить, что с этого сезона розыгрыш Кубка Испании пройдет в новом формате. Главным изменением является отмена двухматчевого противостояния на всех стадиях турнира вплоть до полуфинала. Кроме того, начиная с нового розыгрыша, клубы Примеры (за исключением "Барселоны", "Реала", "Валенсии" и "Атлетико") наряду со всеми другими начнут турнир со стадии 1/128 финала. Матчи пройдут на полях клубов из низшего дивизиона.

Напомним, летом 2019 года Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолид". Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе", где тоже был запасным вратарем. Поэтому сыграл только в 7 матчах за команду. Несмотря на это, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко доверил место Лунину в матче против Нигерии. Игра закончилась вничью 2:2, а голкипер отразил несколько опасных ударов соперника.

Читайте также: Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы украинской команды показал этот матч