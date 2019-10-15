Лунин попал в финальный список претендентов на награду Golden Boy-2019

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал в финальный список претендентов на престижную награду Golden Boy-2019. Издание Tuttosport 15 октября назвало двадцатку лучших молодых футболистов.

Достижения Лунина в прошлом сезоне

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с луганской "Зари", но за "сливочных" пока не дебютировал. Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе" и сыграл лишь в 7 матчах за команду.



Летом Андрей выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей начал в "Вальядолиде", за который не сыграл ни одного матча.

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Кто претендует на награду

Маттейс где Лигт ( "Ювентус", Нидерланды)

Альфонсо Дэвис ( "Бавария", Канада)

Джанлуиджи Доннарумма ( "Милан", Италия)

Ансуи Фати ( "Барселона", Испания)

Филипп Фоден ( "Манчестер Сити" Англия)

Маттео Гендузи ( "Арсенал", Франция)

Эрлинг Холланд ( "Ред Булл Зальцбург", Норвегия)

Кай Хавертц ( "Байер", Германия)

Жоау Фелиш ( "Атлетико", Португалия)

Деян Йовелич ( "Айнтрахт", Сербия)

Мойзе Кин ( "Эвертон", Италия)

Ли Кан Ин ( "Валенсия", Южная Корея)

Донелли Маллен (ПСВ, Нидерланды)

Мейсон Маунт ( "Челси", Англия)

Родриго ( "Реал", Бразилия)

Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд, Англия)

Ферран Торрес ( "Валенсия", Испания)

Винисиус Жуниор ( "Реал", Бразилия)

Николо Дзаньоло ( "Рома", Италия)

Андрей Лунин ( "Вальядолид", Украина)

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Отдать голос за любого из двадцати футболистов можно на сайте Tuttosport. Победителя назовут 16 декабря.

Что такое Golden Boy?

Это ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport. Первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт из "Аякса".



Победителя определяют среди 40 молодых игроков до 21 года, которые достигли успеха в течение года и играли в первом дивизионе любой из стран Европы. Последним победителем стал защитник Маттейс где Лигт. Украинские футболисты никогда не выигрывали награду.