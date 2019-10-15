Лунин попал в финальный список претендентов на награду Golden Boy-2019

13 Читати новину українською
Андрей Лунин
Андрей Лунин / GETTY IMAGES

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал в финальный список претендентов на престижную награду Golden Boy-2019. Издание Tuttosport 15 октября назвало двадцатку лучших молодых футболистов.

Достижения Лунина в прошлом сезоне
Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с луганской "Зари", но за "сливочных" пока не дебютировал. Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе" и сыграл лишь в 7 матчах за команду.

Летом Андрей выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей начал в "Вальядолиде", за который не сыграл ни одного матча.

Читайте также: Украинский вратарь Андрей Лунин претендует на награду Golden Boy: букмекеры оценили его шансы

Кто претендует на награду

  • Маттейс где Лигт ( "Ювентус", Нидерланды)
  • Альфонсо Дэвис ( "Бавария", Канада)
  • Джанлуиджи Доннарумма ( "Милан", Италия)
  • Ансуи Фати ( "Барселона", Испания)
  • Филипп Фоден ( "Манчестер Сити" Англия)
  • Маттео Гендузи ( "Арсенал", Франция)
  • Эрлинг Холланд ( "Ред Булл Зальцбург", Норвегия)
  • Кай Хавертц ( "Байер", Германия)
  • Жоау Фелиш ( "Атлетико", Португалия)
  • Деян Йовелич ( "Айнтрахт", Сербия)
  • Мойзе Кин ( "Эвертон", Италия)
  • Ли Кан Ин ( "Валенсия", Южная Корея)
  • Донелли Маллен (ПСВ, Нидерланды)
  • Мейсон Маунт ( "Челси", Англия)
  • Родриго ( "Реал", Бразилия)
  • Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд, Англия)
  • Ферран Торрес ( "Валенсия", Испания)
  • Винисиус Жуниор ( "Реал", Бразилия)
  • Николо Дзаньоло ( "Рома", Италия)
  • Андрей Лунин ( "Вальядолид", Украина)

Это интересно: Лунин снова сменит клубную прописку и усилит середняка Ла Лиги

Отдать голос за любого из двадцати футболистов можно на сайте Tuttosport. Победителя назовут 16 декабря.

Что такое Golden Boy?
Это ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport. Первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт из "Аякса".

Победителя определяют среди 40 молодых игроков до 21 года, которые достигли успеха в течение года и играли в первом дивизионе любой из стран Европы. Последним победителем стал защитник Маттейс где Лигт. Украинские футболисты никогда не выигрывали награду.

blog_ava
Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
сегодня
85308
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сборная Украины в Киеве побеждала Португалию и на Евро-2020 выходила
сегодня 16:30 Как сборная Украины в Киеве побеждала Португалию и на Евро-2020 выходила
Ігор Саджениця 94
Импровизация бокса: почему дебют Усика не впечатлил
13 октября 12:40 Импровизация бокса: почему дебют Усика не впечатлил
Михайло Гема 1312
Украина – Португалия: как украинские игроки праздновали победу – видео и фото из раздевалки
сегодня 00:41 Украина – Португалия: как украинские игроки праздновали победу – видео и фото из раздевалки
Василь Денисюк 885
Украина в тяжелом матче победила Португалию: видеообзор поединка
14 октября 23:50 Украина в тяжелом матче победила Португалию: видеообзор поединка
Михайло Гема 6093
Исполнение гимна Украины перед матчем с Португалией в Киеве: видео
14 октября 22:17 Исполнение гимна Украины перед матчем с Португалией в Киеве: видео
Юрій Семенюк 2784
Новости
Больше новостей
Залиште відгук