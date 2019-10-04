Лунин попал в символическую сборную чемпионата Испании

Украинский вратарь Андрей Лунин не имеет игровой практики в чемпионате Испании в составе "Вальядолида". Однако это не помешало ему попасть в символическую сборную чемпионата.

Испанское издание Marca составило две символические сборные. В одну вошли лучшие молодые игроки, а в другую – ветераны. Место в воротах "молодых" занял украинец Андрей Лунин.

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При этом стоит отметить, что в этом сезоне Лунин не сыграл ни одного официального матча в чемпионате Испании. Мадридский "Реал" отдал его в аренду в "Вальядолид". Однако там на голкипера рассчитывают только в матчах Кубка. Несмотря на провальную игру конкурента Лунина Жорди Масипа.