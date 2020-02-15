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Лунин "привез" пенальти в провальном матче чемпионата Испании и подвел команду: видео

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Андрей Лунин / Фото из открытых источников

В матче Сегунды украинский вратарь Андрей Лунин в 6-й раз подряд вышел в основном составе "Овьедо". Команда дома проиграла "Алькоркону" (1:2)

Овьедо – Алькоркон 1:2

Голы: Ортуно, 68 (пен.) – Стоичков, 3, 39 (пен.)

Уже на 3-й минуте матча "Алькоркон" повел в счете усилиями Стоичкова. В концовке первого тайма гости удвоили преимущество – Стоичков был точен с одиннадцатиметровой отметки.

Смотрите также: Как Лунин провел первый месяц в "Овьедо" – видео ярких сейвов украинца

Отметим, что пенальти "привез" украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин, который неудачно сыграл на выходе и завалил соперника.

Надо сказать, что "Овьедо" во втором тайме владел значительным игровым преимуществом и мог уйти от поражения. Однако голкипер "Алькоркона" позволил себе пропустить лишь раз – и то с пенальти. А еще в нескольких эпизодах отчаянно спас свою команду.

Лунин пропустил во всех шести поединках за "Овьедо". Украинец в середине января присоединился к испанскому клубу на правах аренды из "Реала".

Как Андрей Лунин заработал пенальти в собственные ворота: смотрите видео

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Андрей Лунин Новости Спорта Спорт
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