Лунин признался, почему играет за клуб-неудачник "Овьедо"

Один из самых талантливых вратарей в мире украинец Андрей Лунин выступает за испанский клуб "Овьедо", который играет во втором дивизионе Ла Лиги. Украинский вратарь рассказал, почему выбрал именно этот клуб и какие были еще предложения.

Об этом Андрей Лунин рассказал в онлайн-шоу "Трендец" на YouTube.

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Футболист объяснил, что выбрал "Овьедо", потому что потратил и так много времени без игровой практики. Они первыми вышли на "Вальядолид", чтобы забрать вратаря.

Лунин рассказал, что в "Овьедо" много работы, потому что они борются за выживание, что создает большое давление на команду. Главная их задача – сохранить прописку в чемпионате.

Относительно слухов о СК Днепр-1 – не знаю. Возможно, были какие-то разговоры. Был бы это шаг назад? Смотря с какой стороны посмотреть. Если бы в Испании не было уже вариантов играть, то здесь уже нужно выбирать: сидеть в "Реале" или получить шанс вернуть игровой ритм в СК Днепр-1?

– откровенно ответил Лунин.

Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года.

Онлайн-шоу "Трендец" с Андреем Луниным смотрите видео:

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