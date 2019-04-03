Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, пытаясь пробиться в основу команды, выкладывается на тренировках на полную.

Лунин даже без стабильной игровой практики находится в потрясающей форме. Это подтверждает видео тренировки "огурцов", которое украинец выложил в своем Instagram.

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Во время тренировки Лунин делает невероятные сейвы отбивает удары в упор, достает мяч из-под перекладины после мощнейших выстрелов издалека и очень уверенно играет на выходах, выбивая мяч в поле в прыжке кулаком.

Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу". В текущем сезоне в активе 20-летнего голкипера 5 матчей за "Леганес", где украинец пропустил 3 гола, а также трижды оставил свои ворота "сухими".

Ранее Спорт 24 писал, что Андрей Лунин пошутил, отвечая на вопрос, в чем секрет его хорошей игры во время пенальти.

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