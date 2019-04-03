Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео

13 Читати новину українською
Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Леганес"

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, пытаясь пробиться в основу команды, выкладывается на тренировках на полную.

Лунин даже без стабильной игровой практики находится в потрясающей форме. Это подтверждает видео тренировки "огурцов", которое украинец выложил в своем Instagram.

 Узнайте больше: Стало известно, при каких условиях Зидан может вернуть украинца Лунина в "Реал"

Во время тренировки Лунин делает невероятные сейвы отбивает удары в упор, достает мяч из-под перекладины после мощнейших выстрелов издалека и очень уверенно играет на выходах, выбивая мяч в поле в прыжке кулаком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу". В текущем сезоне в активе 20-летнего голкипера 5 матчей за "Леганес", где украинец пропустил 3 гола, а также трижды оставил свои ворота "сухими".

Ранее Спорт 24 писал, что Андрей Лунин пошутил, отвечая на вопрос, в чем секрет его хорошей игры во время пенальти.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
"Мстители: Финал": трейлер и сюжет долгожданного фильма
сегодня
1725
Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
сегодня 10:33 Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
13
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
658
"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
сегодня 10:15 "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
53
ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта
2 апреля 19:51 ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта
153
Усик может исчезнуть с украинского телевидения
2 апреля 16:51 Усик может исчезнуть с украинского телевидения
885
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук