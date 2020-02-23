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Лунин пропустил в седьмом матче подряд, а его команда потерпела очередное поражение: видео

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Андрей Лунин / ФК "Овьедо"

В 29 туре второго по рангу турнира Испании сошлись "Луго" украинца Василия Кравца и "Овьедо" Андрея Лунина. "Луго" одержал победу с минимальным счетом.

В стартовые составы своих команд попали и голкипер гостей Андрей Лунин, и защитник хозяев Василий Кравец.

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На 15-й минуте Моктар Эль-Хасен открыл счет в матче. Украинский вратарь пропустил гол в седьмом матче подряд, однако вряд ли мог чем-то помочь в эпизоде.

В компенсированное ко второму тайму время Мануэль Баррейро забил второй гол в ворота Лунина, но арбитр отменил его после видеоповтора, зафиксировав игру рукой.

Портной, как и Лунин, сыграл весь матч.

Андрей Лунин пропустил 9 голов в 7 матчах за клуб. Зато на счету Кравца 1 результативная передача в 4 встречах.

Оба футболиста выступают за свои клубы на правах аренды. Контракт Лунина пренадлежит "Реалу", а Кравца – "Леганесу".

В прошлом сезоне футболисты были партнерами, выступая за "Леганес".

"Луго" и "Овьедо" продолжают находиться в зоне вылета.

Луго – Овьедо: видео полного матча

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Василий Кравец Андрей Лунин
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