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Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото

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Андрей Лунин с девушкой Анастасией / Faisal HQ

Вратарь "Вальядолида" и сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии на клубном стадионе "Нуэво Хосе Соррилья".

Избранница украинского голкипера ответила согласием. Об этом Лунин сообщил в своем Instagram.

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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Девушка тоже опубликовала в Instagram такое же фото, где призналась, что сказала "да".

На прошлой неделе Лунин дебютировал в составе "Вальядолида", сыграв полный матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).

20-летний вратарь перешел в "Вальядолид" из "Реала" на правах аренды прошлым летом. Прошлый сезон украинец провел в составе "Леганесе".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин
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