Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото

Вратарь "Вальядолида" и сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии на клубном стадионе "Нуэво Хосе Соррилья".

Избранница украинского голкипера ответила согласием. Об этом Лунин сообщил в своем Instagram.

Читайте также: Вратарь сборной Украины Лунин резко потерял в цене

Девушка тоже опубликовала в Instagram такое же фото, где призналась, что сказала "да".

На прошлой неделе Лунин дебютировал в составе "Вальядолида", сыграв полный матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).

20-летний вратарь перешел в "Вальядолид" из "Реала" на правах аренды прошлым летом. Прошлый сезон украинец провел в составе "Леганесе".