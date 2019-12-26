Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
Вратарь "Вальядолида" и сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии на клубном стадионе "Нуэво Хосе Соррилья".
Избранница украинского голкипера ответила согласием. Об этом Лунин сообщил в своем Instagram.
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Девушка тоже опубликовала в Instagram такое же фото, где призналась, что сказала "да".
На прошлой неделе Лунин дебютировал в составе "Вальядолида", сыграв полный матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).
20-летний вратарь перешел в "Вальядолид" из "Реала" на правах аренды прошлым летом. Прошлый сезон украинец провел в составе "Леганесе".
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