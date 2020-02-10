Лунин совершил невероятные сейвы в матче с "Овьедо", но пропустил с пенальти – видео

Украинский вратарь Андрей Лунин продолил спасать "Овьедо". На этот раз благодаря удачной игре голкипера команда сумела сыграть вничью против "РАйо Вальекано".

"Овьедо" вышел перед в середине первого тайма, когда Родри удачно сыграл после розыгрыша штрафного, пробив голкипера. У противоположных ворот Лунин раз за разом спасал свою команду от пропущенного гола.

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Украинец продолжил это делать и во втором тайме. Пока в его ворота не был назначен пенальти. При этом назначили его после просмотра видеоповтора, а главный тренер "Овьедо" Хавьер Розада со злости аж швырнул бутылку с водой после этого. За это он получил красную карточку.

Пробивать пенальти пошел Ульоа. Лунин угадал направление удара и даже дотянулся до мяча. Но удар был такой силы, что мяч таки влетел в ворота.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Овьедо с сейвами Лунина

Матч так и закончился вничью 1:1. А Лунин был признан игроком матча. "Овьедо" набрал 29 очков. Столько же "Альбасете", за который выступает другой украинец Роман Зозуля. Однако благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов "Овьедо" находится на спасительном 18-м месте, а "Альбасете" на 19-м.