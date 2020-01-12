Лунин стал героем матча Кубка Испании, отразив два пенальти – видео ярких сейвов

В матче 1/32 финала Кубка Испании "Вальядолид" на выезде встретился с "Марбелью", выступающая в группе 4 Сегунды Б. Представитель Ла Лиги обыграл соперника в серии пенальти – 4:1.

Марбелья – Вальядолид 1:1 (пен. – 1:4)

Голы: Пауло Витор, 39 – Энес Унал, 86

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Хозяева поля повели в счете в концовке первого тайма усилиями бразильца Пауло Витора. "Вальядолид" отыгрался аж на 86-й минуте после точного удара Энеса Унала.

В овертаймах команды голы не забивали. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, в которой героем стал украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин – он отразил два удара из трех:

- взял смешную паненку при первом ударе;

- кончиками пальцев потянул удар в нижний правый от себя угол.

Видео сейвов Андрея Лунина в матче с "Марбелью"

Отметим, что это был лишь второй поединок Лунина за испанский клуб в нынешнем сезоне. Вратарь выступает за "Вальядолид" на правах аренды из "Реала".

Марбелья – Вальядолид видеообзор матча