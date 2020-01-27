Лунин сыграл третий подряд матч за "Овьедо" и совершил несколько великолепных сейвов – видео
Украинский вратарь Андрей Лунин провел третий подряд матч во втором по значимости чемпионате Испании – Сегунде. Команда украинца "Овьедо" 26 января встречалась с "Жироной".
В первом тайме Лунин совершил несколько действительно хороших сейвов и оставил свои ворота нетронутыми.
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К сожалению, Андрей не смог спасти партнеров во втором тайме. Стуани в штрафной "Овьедо" выпрыгнул выше и без шансов для Андрея пробил головой в угол.
На 67 минуте команда Лунина отыгралась благодаря голу Техера.
Видеообзор матча Жирона – Овьедо
Для Лунина это уже третий подряд выход в основном составе "Овьедо". Украинец пропустил во всех трех матчах 4 гола.
После 25 туров "Овьедо" находится на 19-м месте и команде грозит вылет из Сегунды.
Следующий матч "Овьедо" проведет 2 февраля против "Альбасете" Романа Зозули.