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Лунин сыграл третий подряд матч за "Овьедо" и совершил несколько великолепных сейвов – видео

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Андрей Лунин / twitter.com/realmadrid

Украинский вратарь Андрей Лунин провел третий подряд матч во втором по значимости чемпионате Испании – Сегунде. Команда украинца "Овьедо" 26 января встречалась с "Жироной".

В первом тайме Лунин совершил несколько действительно хороших сейвов и оставил свои ворота нетронутыми.

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К сожалению, Андрей не смог спасти партнеров во втором тайме. Стуани в штрафной "Овьедо" выпрыгнул выше и без шансов для Андрея пробил головой в угол.

На 67 минуте команда Лунина отыгралась благодаря голу Техера.

Видеообзор матча Жирона – Овьедо

Для Лунина это уже третий подряд выход в основном составе "Овьедо". Украинец пропустил во всех трех матчах 4 гола.

После 25 туров "Овьедо" находится на 19-м месте и команде грозит вылет из Сегунды.

Следующий матч "Овьедо" проведет 2 февраля против "Альбасете" Романа Зозули.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин Новости Спорта
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