Лунин вошел в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало рейтинг лучших футболистов в мире в возрасте до 20 лет.

В этот список попал голкипер "Реала" Андрей Лунин. Украинец расположился на 34 строчке.

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Список возглавил Джейдон Санчо с дортмундской "Боруссии". На втором месте оказался защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, а замкнул тройку "призеров" хавбек "Байера" Кай Хавертц.

1. Джейдон Санчо ( "Боруссия" Д)

2. Маттейс Де Лигт ( "Ювентус")

3. Кай Хавертц ( "Байер")

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33. Линкольн ( "Фламенго")

34. Андрей Лунин ( "Реал")

35. Ферран Торрес ( "Валенсия").

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".