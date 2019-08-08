Лунин вошел в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет
Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало рейтинг лучших футболистов в мире в возрасте до 20 лет.
В этот список попал голкипер "Реала" Андрей Лунин. Украинец расположился на 34 строчке.
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Список возглавил Джейдон Санчо с дортмундской "Боруссии". На втором месте оказался защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, а замкнул тройку "призеров" хавбек "Байера" Кай Хавертц.
1. Джейдон Санчо ( "Боруссия" Д)
2. Маттейс Де Лигт ( "Ювентус")
3. Кай Хавертц ( "Байер")
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33. Линкольн ( "Фламенго")
34. Андрей Лунин ( "Реал")
35. Ферран Торрес ( "Валенсия").
Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".