Лунин официально перешел в "Овьедо"
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал игроком испанского клуба "Овьедо". Лунин перешел на правах аренды до конца сезона.
Лунин уже начал тренировку с "Овьедо". Ожидается, что украинец может дебютировать за новую команду уже завтра в матче против "Альмерии".
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Также Лунин прокомментировал переход в "Овьедо". "Хочу помочь команде и расти вместе с "Овьедо", – сказал Андрей.
Первую часть сезона голкипер "Реала" провел в аренде в "Вальядолиде", за который провел 2 матча в Кубке Испании.
"Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве аренды украинца.
"Овьедо" занимает 17-е место в Сегунде из 22 клубов. Отрыв "Овьедо" от зоны вылета после 22 туров составляет одно очко.
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