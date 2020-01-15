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Лунин официально перешел в "Овьедо"

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Андрей Лунин / twitter.com/RealOviedo

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал игроком испанского клуба "Овьедо". Лунин перешел на правах аренды до конца сезона.

Лунин уже начал тренировку с "Овьедо". Ожидается, что украинец может дебютировать за новую команду уже завтра в матче против "Альмерии".

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Также Лунин прокомментировал переход в "Овьедо". "Хочу помочь команде и расти вместе с "Овьедо", – сказал Андрей.

Первую часть сезона голкипер "Реала" провел в аренде в "Вальядолиде", за который провел 2 матча в Кубке Испании.

"Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве аренды украинца.

"Овьедо" занимает 17-е место в Сегунде из 22 клубов. Отрыв "Овьедо" от зоны вылета после 22 туров составляет одно очко.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Андрей Лунин
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