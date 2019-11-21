Украинский вратарь Андрей Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy-2019. Количество номинантов на премию сократилось до трех.

Лунин, выступающий на правах аренды за испанский "Вальядолид", прекратил борьбу, остановившись на достижении топ-20.

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В тройку лучших пробились Джейдон Санчо ( "Боруссия" Д), Жоау Фелиш ( "Атлетико") и Кай Хавертц ( "Байер").

Победитель будет объявлен 27 ноября в Риме (Италия).

Что такое Golden Boy?

Ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport.



Первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт с "Аякса". Последним победителем стал защитник Маттейс где Лигт. Украинские футболисты никогда не выигрывали награду.

В то же время Андрей Лунин продолжает претендовать на награду лучшего молодого игрока по версии France Football.

Церемония награждения лучших футболистов по версии France Football состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Достигший Лунин в прошлом сезоне?

Летом Андрей выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей начал в "Вальядолиде", за который не сыграл ни одного матча.