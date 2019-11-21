Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy

16 Читати новину українською
Андрей Лунин / eurosport

Украинский вратарь Андрей Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy-2019. Количество номинантов на премию сократилось до трех.

Лунин, выступающий на правах аренды за испанский "Вальядолид", прекратил борьбу, остановившись на достижении топ-20.

Смотрите также: Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео

В тройку лучших пробились Джейдон Санчо ( "Боруссия" Д), Жоау Фелиш ( "Атлетико") и Кай Хавертц ( "Байер").

Победитель будет объявлен 27 ноября в Риме (Италия).

Что такое Golden Boy?
Ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport.

Первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт с "Аякса". Последним победителем стал защитник Маттейс где Лигт. Украинские футболисты никогда не выигрывали награду.

В то же время Андрей Лунин продолжает претендовать на награду лучшего молодого игрока по версии France Football.

Церемония награждения лучших футболистов по версии France Football состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Достигший Лунин в прошлом сезоне?
Летом Андрей выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира. Новый сезон Андрей начал в "Вальядолиде", за который не сыграл ни одного матча.

Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
сегодня
3399
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
20 ноября 21:44 Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
Юрій Семенюк 294
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 172
Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
20 ноября 19:34 Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
Вісент Луїс 99
Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
20 ноября 14:28 Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
354
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 103
Новости
Больше новостей
Залиште відгук