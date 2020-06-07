В воскресенье, 7 июня, "Львов" сыграл против "Днепр-1". Этот матч должен был состояться во Львове, но из-за эпидемиологической ситуации в регионе, его решили перенести в Днепр. Хотя номинальным хозяином матча и в дальнейшем оставался "Львов".

Львов – Днепр-1 1:2

Голы: Шина, 31 – Цуриков, 42, Хобленко, 87

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Эти команды дважды встречались в этом сезоне и обменялись выездными победами.



За "Днепр-1" выступает двое игроков, которые недавно играли в "Львове" – Адамюк и Лукас Тейлор.



Из-за карантина во Львове, этот матч перенесли в Днепр, но номинальными хозяевами матча были игроки ПФК "Львов".



Это четвертая подряд победа "Днепр-1", "Львов" увеличил до шести матчей свою серию без побед.

Обмен голами в первом тайме

"Днепр-1" является главным претендентом на победу во второй шестерке, а значит и за выход в плей-офф УПЛ, в котором разыграют одно место в квалификации Лиги Европы. На этот раз подопечные Дмитрия Михайленко в гостевом поединке обыграли "Львов". Но этот матч был лишь номинальный для днепрян, ведь состоялся он в Днепре, и именно игрокам "Львова" пришлось преодолевать 1000 километров на эту игру.

"Днепряне" активно начали игру, "Львов" же выжидал своего момента. Активно пробивали по воротам Сарнавского Логинов и Супряга. А лучший шанс имел Адамюк – после подачи с углового он пробил головой, но голкипер в прыжке отбил мяч, летевший в угол ворот.

А за минуту "Львов" вышел вперед. Шина подхватил мяч на краю поля вблизи центральной линии после ошибки соперника, дошел до штрафной и нанес удар в дальний угол ворот. Юрчук с ним не справился.

И на перерыв команды ушли при равном счете – после прострела Булеци в штрафную мяч улетел в Цурикова, который нанес мощный удар.

Натиск "Днепр-1" и неназначенный пенальти

Во втором тайме номинальные хозяева немного отошли назад, зато игроки "Днепр-1" и далее проверяли вратарское мастерство Сарнавского. И голкипер раз за разом спасал свою команду.

На 83-й минуте вышедший на замену Богунов упал в штрафной площадке "Днепр-1". Повтор четко показал, что против игрока сыграл Лопирьонок, который наступил ему на ногу. Однако главный арбитр матча проигнорировал этот эпизод. А за четыре минуты "Днепр-1" вышел вперед – Хобленко обыгрался с Булецою и нанес мощный удар в дальний угол. Сарнавский, который в матче совершил девять сейвов, в этот раз не спас.

Зато спасти ничью для "Львова" мог Ходаковский. Игрок вышел на замену на 89-й минуте, а на 90+4 нанес удар под перекладину ворот. Юрчук провел мяч над перекладиной.

"Днепр-1" побеждает и закрепляет свое лидерство во второй шестерке. "Львов" же остался на девятом месте.

Видеообзор матча Львов – Днепр-1