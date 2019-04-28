Львов – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Львов – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Львов – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / facebook.com/fcdynamoua

ФК "Львов" в рамках 26-го тура чемпионата Украины примет киевское "Динамо". Поединок между клубами в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Домашние матчи "Львова" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 19:25. Сама игра начнется в 19:30. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Львов" – "Динамо" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 89 гривен.

На данный момент Динамо" удерживает вторую строчку в чемпионате Украины и проигрывает "Шахтеру" 7 очков. "Львов" – на шестом месте. Команды уже встречались в этом сезоне дважды. Однажды победили киевляне, а другой – львовяне.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Львов Динамо
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