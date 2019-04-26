Львов – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Львов" в рамках 26-го тура чемпионата Украины примет одного из лидеров лиги – киевское "Динамо". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Прогноз на матч "Львов" – "Динамо"

"Динамо" после того, как не смогло победить "Шахтер" в 25-м туре практически потеряло шансы вмешаться в борьбу за чемпионство. Следовательно, киевляне уже сейчас могут начать подготовку к следующему сезону через официальные матчи в рамках национального первенства.

В свою очередь "Львов" ведет борьбу за попадание в топ-5, что гарантирует участие в квалификации Лиги Европы. Сейчас "горожане" на шестом месте и проигрывают пятому "Мариуполю" три очка. Львовянам обязательно нужно брать очки, чтобы продолжить борьбу за высокие места.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Львов" в этом сезоне уже сенсационно побеждал "Динамо". В Киеве львовяне одержали минимальную победу. Коэффициент на то, что они повторят прошлогодний успех – 13,75. Победу же "Динамо" букмекеры оценили коэффициентом 1,25. Ничья – 5,75.

"Динамо" пять матчей подряд выиграло на выезде в чемпионате Украины. Последний поединок на выезде киевляне выиграли минимально у "Мариуполя". Коэффициент на то, что в матче будет забито меньше, чем два гола – 2,85. На то, что две команды забьют по голу – 2,59.

Прогноз Pari Match

В Киеве в октябре "Львов" победил "Динамо" и не пропустил. Коэффициент на то, что "Львов" победит и не пропустит – 13. На то, что такого же результата добьется "Динамо" – 1,78.

Коэффициент на то, что хозяева поля первыми откроют счет в игре – 4,60. Если же это сделают футболисты "Динамо" – 1,20. Победа "Львова" в один мяч – 11,0. Победа киевлян в один мяч – 3,65.

Прогноз Фанспорт

Коэффициент на то, что в этом матче оба клуба забьют голы – 2,55. Результативную ничью букмекеры оценили коэффициентом 8,7. Коэффициент на то, что команды проведут от двух до трех мячей – 2,1.

"Львов" в этом году еще не побеждал на своем поле. Коэффициент на то, что дебютная победа подопечных Богдана Блавацкого произойдет в игре с "Динамо" – 9,8. Победа "бело-синих" – 1,29. Ничья – 5,7.

Поединок 26-го тура чемпионата Украины "Львов" – "Динамо" состоится в воскресенье, 28-го апреля. Начало игры в 19:30.

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