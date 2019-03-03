Львов – Карпаты: где смотреть онлайн матч УПЛ

Одно из самых интересных противостояний 20 тура УПЛ – львовское дерби, где ФК "Львов" будет принимать "Карпаты". Игра будет доступна к просмотру по телевидению.

Матч "Львов" – "Карпаты" покажут по телеканалу ZIK. Начало трансляции со стадиона – в 17:00.

Читайте также: Наполи – Ювентус: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

Смотреть онлайн "Львов" – "Карпаты" можно и в трансляции телеканала ZIK на Youtube.

Матч украинской Премьер-лиги "Львов" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 3 марта. Начало матча – в 17:00. Видео голов и обзор матча – на сайт Спорт 24 по окончании игры.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram