"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов

"Александрия" в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги победила ФК "Львов", который остался без главного тренера.

Львов – Александрия 1:2

Голы: Дуарте, 72 – Полярус, 49, Лучкевич, 59

Удаление: Липе, 74, Приймак, 90 + 4

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На матч против "Александрии" ФК "Львов" вышел без привычного тренера. Не так давно произошла неожиданная отставка Юрия Бакалова. К ближайшему поединку команду готовил тренерский триумвират – Юрий Панфилов, Виталий Шпанюк и Тарас Гребенюк. Сейчас руководство клуба рассматривает на пост главного тренера несколько кандидатур.

Первый тайм матча во Львове закончился с нулями на табло. Моментов было крайне мало, борьба в основном шла на подступах к штрафным площадкам. Можно отметить только голевой момент Поляруса на 28 минуте.

Вторая часть встречи является полной противоположностью первой. Уже на 49 минуте замечательная комбинация "горожан" завершилась взятием ворот Александра Бандуры. Ковалец прошел по правому флангу, отпасовал на Шастала, то отбросил немного назад, и гол забил Артем Полярус.

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За 10 минут "Александрия" удвоила преимущество в матче – мяч после углового отскочил к Валерию Лучкевичу, и тот мощным ударом с линии штрафной отправил снаряд точно в девятку.

На 72 минуте львовянам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Дуарте Бруно в штрафной площадке соперника. Однако сразу "Львов" остался в меньшинстве: Липе в непонятном моменте прихватил соперника за голову. В конце матча хозяева заработали еще и вторую красную карточку, отличился Владислав Приймак.

Как итог, "Александрия" с 44-ю очками закрепилась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. ФК "Львов" продолжает замыкать чемпионскую группу (30 очков).

Видеообзор матча Львов – Александрия

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