Львов будет бороться за право провести Олимпийские игры-2030

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город готов принять участие в отборе кандидатов на право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году. Также Львов, по его словам, готов проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

Подавать заявки на право проведения Олимпийских игр в 2030 году можно в 2020 году. Львов намерен побороться за право проводить Олимпиаду-2030, информирует Zaxid.net.

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Я только что встретился с молодыми львовянами, глаза горят, я им сказал, что буду с вами встречаться. Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года. А в 2028 году мы готовы принять молодежные зимние Олимпийские игры.



Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила. Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем. Мы будем бороться за это право проводить зимние Олимпийские игры,

– сказал Садовый во время встречи с главой НОК Сергеем Бубкой.

По мнению мэра Львова, организация таких событий стимулирует развитие спортивной инфраструктуры страны.

Летом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна завоевать право на проведение Олимпийских игр.

В октябре Зеленский в рамках Форума регионов предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко совместно организовать Олимпиаду.

Украина никогда не принимала соревнования уровня Олимпийских игр. В 2012 году Украина совместно с Польшей приняла чемпионат Европы по футболу. Сейчас это крупнейшие соревнования, которые принимала Украина. В 2018 году Киев принял финал Лиги чемпионов.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), Пекине (2022), Париже (2024), Милане, Кортина д'Ампеццо (2026) и Лос-Анджелесе (2028).