"Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео

"Львов" в рамках 19 тура чемпионата Украины неожиданно потерпел поражение. Львовский клуб в родных стенах уступил гостям из "Одессы" – "Черноморцу".

Львов – Чорноморец 0:1

Голы: Гошкодеря, 32

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В первом тайме "Черноморец", который "удобно" располагается на дне турнирной таблицы, действовал достаточно агрессивно. К этому не совсем были готовы игроки "Львова", которые вынуждены проводить домашний матч на стадионе принципиального соперника – львовских "Карпат". Старания "моряков" не оказались напрасными.

В середине тайма Гошкодеря открыл счет. После серии рикошетов в штрафной "Львова" Виталий сильным ударом отправил мяч в сетку ворот – 1: 0.

Видео гола Гошкодери

Львовяне в течение долгого времени не могли найти своей игры. Только в конце первого тайма подопечные Юрия Бакалова начали создавать опасные моменты. Сначала Педро едва не закрутил в дальний угол обводящим ударом с линии штрафной. Впоследствии у хозяев прошла быстрая атака левым флангом, но ее не удалось довести до логического завершения. Таким образом первый тайм завершился с минимальным преимуществом одесситов.

После перерыва ситуация не изменилась. "Львов" чрезвычайно спешил, что мешало команде позиционно атаковать. Зато "Черноморец" получил возможность играть на контратаках. Сарнавский вытащил мяч из левого угла после удара взлета в исполнении Морозенко.

В течение второго тайма игроки больше боролись, чем играли в футбол. На двоих команды нанесли только 8 ударов за 45 минут, однако никто не оказался результативным. Поэтому "Черноморец" довольно неожиданно победил на выезде.

Одесситам благодаря победе не удалось улучшить турнирное положение, но теперь "моряки" отстают от "Карпат", которые на десятом месте, всего на два очка. "Львов" продолжает удерживать 8 место и пока подопечным Бакалова ничего не угрожает.

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