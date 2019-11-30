"Днепр-1" на выезде одержал историческую победу над ФК "Львов": видео

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Львов – Днепр-1 результат матча

В рамках 16 тура УПЛ "Днепр-1" в выездной игре обыграл ПФК "Львов", забив по голу в каждом из таймов – 2:0.

Львов – Днепр-1 0:2

Голы: Коркишко, 16, Когут, 62

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На 16-й минуте Дмитрий Коркишко сыграл на подборе после подачи со штрафного и с помощью рикошета от защитника отправил мяч в ворота.

Во второй половине встречи закрепил преимущество гостей Игорь Когут. Интересно, что это первая гостевая победа "Днепра-1" в УПЛ.

Благодаря победе "Днепр-1" набрал 18 очков и ворвался в верхнюю шестерку Чемпионата Украины, опередив "Олимпик", у которого еще есть матч в запасе, по дополнительным показателям.

Львов – Днепр-1 видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Львов ФК Днипро-1
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