Львов, как всегда, хорошо принимает, чувствуешь себя как дома, – футзалистка сборной Украины

С 12-15 января в Дворце Спорта "Галичина" состоялся международный турнир Lviv Freedom Cup, в котором приняли участие шесть женских сборных по футзалу. Сборная Украины вышла в финал, но уступила сборной Италии. Спорт24 пообщался с главным тренером и сборницами после финального поединка.

Ирина Дубицкая, футзалистка

Матч получился достойным финала. Я думаю, что зрителям понравилось. С Италией чуть не хватило довести до финального свитка то, что мы планировали. Девушки все приятно поражены. Львов, как всегда, хорошо принимает, чувствуешь себя как дома. На трибунах трудно было найти свободное место. Реально круто болели, поддерживали, и это нам помогло получить такой результат.

– В турнире должны были принимать 8 команд, две отказались по определенным причинам. С какими двумя командами хотели бы еще попробовать свои силы?

– Наверное, Португалией и Испанией, чтобы повысить уровень турнира.

– Что можете сказать об игре с Финляндией? (матч закончился со счетом 5:2)

– Команда приятно удивила. Показала наши минусы, что дало подтянуть их к игре в финале.

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– Какие команды хотели бы видеть в своей группе на следующем Евро?

- Не прочь сыграть с Италией. Я хочу конечно проходную группу, но очень достойных и хороших соперников.

Олег Шайтанов, главный тренер сборной

– Олег Николаевич, как оцените финальный матч?

Конечно, сама игра понравилась. Мы допустили несколько ошибок, которые итальянки реализовали. Но я не могу упрекнуть девушкам в самоотдаче. Так, мы сделали все, что могли, но проиграли. Италия не удивила. Обе команды играли и показали высокий уровень женского футзала.

– Какие впечатления от турнира?

– Мне очень понравился. Я думаю, что все команды от него получили только удовольствие и позитивную информацию. С Венгрией была принципиальная для нас игра, несмотря на предыдущие с ними сыгранные матчи. Мы очень настраивались. Первый тайм с финками получился немного тяжелым. В перерыве разобрали ошибки, конечно, все, что было сказано, останется между нами в раздевалке. Но, мы понимали, что нужно было добавить в скорости и уменьшить брак в передачах.

– Как оцените уровень сборной на данный момент?

– У нас были ошибки, но на данный момент у нас сильнейшая команда. Впереди нас ждет много товарищеских встреч за рубежом.

Анастасия Клипаченко, футзалистка

– Lviv Freedom Cup прошел очень классно. На самом деле, Украина приняла хорошо все команды. Такие турниры хорошо показывают, какие есть ошибки, что нужно исправлять. Это первый этап к подготовке Евро-2020.

Первый тайм в игре с Венгрией был немного тяжелый. Команды притирались друг к другу. У них немного изменился состав, но мы были готовы к той игре, которую они показывают. Если бы реализовали свои моменты в первом тайме, то думаю, наше преимущество было бы в плюс два мяча. Если же говорить о матче против финок, то главная задача была не вступать с ними в борьбу. Финские футзалистки играют также в большой футбол. А что касается игры с Италией, то считаю, что наша игра стала лучше, чем в предыдущих матчах с этой сборной.

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– Хотели бы приехать еще раз во Львов на такой турнир в следующем году? Не мешал вам на поле оркестр, который звучал с трибун.

– Да, конечно. Поддержка была очень крутая. Что касается барабана, это наоборот поддерживало. Мурашки бежали по коже, так классно. Тренера слышали, он постоянно был рядом, и это главное.

Юлия Титова, капитан сборной

– Игра с Италией была одна из лучших на этом турнире. Потому что у сборных Венгрии и Финляндии уровень более одинаковый, чем у итальянок.

– Чего не хватило, чтобы победить Италию?

Реализации. Было много моментов, не могли забить, наверное не хватило хладнокровия в завершении атак. Они создали не так много моментов, но реализовали их.

– Как капитан, на сколько оцените готовность сборной по 10-бальной шкале?

– Семь.

– Справилась ли команда с задачами на этот турнир?

– Думаю, что да. Тренер доволен. Была хорошая игра, мы боролись. Нельзя сказать, что Италия нас полностью переиграла. По счету возможно так, а за игрой – нет, просто нам не повезло с реализацией. Ничего, впереди в сентябре нас ждет отборочный этап. Поэтому в этом сезоне думаю будет много товарищеских поединков, чтобы еще улучшить нашу игру.

Ксения Гриценко, футзалистка

— Очень приятно, замечательная поддержка болельщиков. Италия хорошая команда, спасибо им, что приехали. Я думаю, игра была хороша. Мы были уверены в своих силах на этом турнире. Так, финская команда сделала нам немного проблем. Но, хотелось сыграть в финале именно с итальянками. У финских девушек много желания и искренности. Так как они празднуют свои реализованные моменты, это очень классно. Наиболее принципиальные наши соперники, это конечно, Испания, Португалия. Следующая — Италия.

Алена Кирильчук, футзалистка

– Вы наблюдали за финалом с трибун, как оцените игру команды?

С трибун – это другие впечатления. Когда ты на поле, ты не так переживаешь. Мне кажется, игра была почти равная, просто наша команда не реализовала все созданные моменты. Выдался хороший турнир. Это хорошая популяризация женского футзала, наша команда набирается нового ценного опыта. Потому что в чемпионате Украины играет мало команд, а здесь высший уровень, чтобы попробовать, проверить как свои силы, так и команды в целом. Хотелось победить, тем более, что играли дома. Была приятная атмосфера в дворце спорта, хорошая организация соревнований. Всем странам понравилось.

– В следующем турнире с какими командами хотели бы сыграть?

– Конечно, хотелось бы сыграть с Испанией, они чемпионы Европы. С Португалией, Россией. Вершина мечты — Бразилия. Возможно еще Венгрия, у них хорошая команда.