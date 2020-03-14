"Львов" и "Карпаты" вновь сыграли вничью в дерби: 2 нереализованные пенальти и удаление – видео

"Львов" и "Карпаты" снова не смогли выявить сильнейшего в дерби. 14 марта поединок 23 тура чемпионата Украины завершился результативной ничьей.

Львов – Карпаты 1:1

Голы: Яковлелли, 50 – Братков. 27 (авт)

Удаление: Пасич, 87 (Карпаты)

Нереализованный пенальти: Кудрик, 87 – Назарина, 85

После разделения на верхнюю и нижнюю шестерку оба львовские клубы оказались в той, которая ведет борьбу за выживание. Что "Карпатам", которые на последней ступеньке, что "Львову", который 9-й, крайне важно получить очки.

Команды имеют 10 туров, чтобы спастись от понижения в классе, и терять очки в первом же – недопустимо.

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Номинальные хозяева лучше начали поединок, хотя впоследствии инициативой владели именно "Карпаты". На 4 минуте Ренан получил мяч в штрафной, но пробил мимо ворот.

"Львы" ответили через 10 минут. Сыч пробил из-за пределов штрафной и Сарнавский парировал на угловой. Еще через 4 минуты Бойчук с достаточно близкого расстояния попал в штангу.

Гол назревал в ворота "Львова" и на 27 минуте "Карпаты" таки открыли счет в игре. Удар Пасича из-за пределов штрафной заблокировали, мяч подхватил Танчик, отдал на Мартинса, который прострелил в штрафную, а в ворота мяч залетел рикошетом от Антона Браткова – автогол.

Сразу после перерыва "Львов" сравнял счет в игре. На 50-й минуте Гиоргадзе потерял мяч в своей штрафной, Ренан навесил во вратарскую, где Матеус пробил головой – 1:1.

Через 5 минут "Карпаты" могли вновь выйти вперед. Бойчук после флангового навеса Сыча пробил над перекладиной. Еще через несколько минут контратака "львов" завершилась опасным ударом Пасича, однако мяч пролетел мимо ворот.

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"Львов" ответил мощным ударом Назария Нича, но Кудрик уверенно забрал мяч в руки. На 78 минуте защитники "Карпат" позволили Приймаку пробить головой после углового. Мяч опасно разминулся со штангой.

На 85 минуте "Карпаты" получили шанс вырвать победу. После прострела с левого фланга от Бойчука Сабино сбил Притулу – пенальти.

Удар с отметки на 86 минуте не смог реализовать Назарин. Сарнавский прыгнул в правый угол и парировал удар.

Уже через две минуты "Львов" провел быструю контратаку. Альваро зацепился за ногу Пасича и упал – пенальти. Пасич, кроме того, что заработал пенальти, получил горчичник и был удален с поля.

Удар с отметки не смог реализовать Татарков. Он, как и Назарин, пробил в правый угол, но Кудрик парировал удар.

Команды так и не смогли выявить сильнейшего и второй раз в сезоне разошлись миром. Турнирное положение клубов после матча не изменилось.

Львов – Карпаты видеообзор

Турнирная таблица УПЛ