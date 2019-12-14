"Львов" уверенно одолел "Колос" в матче с удалением вратаря: видео

14 декабря ФК "Львов" принимал "Колос" в рамках 18 тура УПЛ. В драматичной борьбе львовяне вырвали победу в матче.

Львов – Колос 3:2

Голы: Ренан, 13 Татарков, 32 (пен.), Альваро, 73 – Парамонов, 29, Лысенко, 90 + 4

Удаление: Сарнавский, 60 (ФК "Львов")

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Хозяева поля с начала матча захватили инициативу и вышли вперед. На 13-й минуте Татарков в чужой штрафной накрутил двух соперников от лицевой и отдал пас, а Ренан в касание расстрелял ворота – 1:0.

Видео гола Ренана

Правда, "Колос" собрался и забил гол, когда Ореховский навесил со штрафного слева, Парамонов выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку – 1:1.

Видео гола Парамонова

А уже через 3 минуты ФК "Львов" вышел вперед. Футболист "Колоса" Богунов ворвался в штрафную и наступил на ногу Мигунову, заработав пенальти в свои ворота. Татарков с точки пробил в правый от себя угол, а Евгений Волынец не угадал – 2:1.

Видео гола Татаркова

Во втором тайме события для клуба из Львова развернулись драматичнее, когда вратарь Сарнавский получил прямую красную карточку за игру руками за пределами штрафной площадки.

Но хозяева поля не растерялись и смогли даже забить третий мяч, закрепив преимущество в матче. На 73-й минуте Альваро пробежал с мячом 50 метров и эффектно перебросил Волынца. В конце матча "Колос" отыграл один мяч благодаря Лысенко, но клуб из Коваливки это не спасло – 3:2.

После 18 туров ФК "Львов" продолжает занимать 10 строчку в турнирной таблице, оторвавшись от "Карпат" и "Ворсклы" на 4 очка. "Колос" идет 6-м (20 очков).