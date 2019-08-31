"Мариуполь" минимально победил "Львов" в последнем летнем матче УПЛ: видео

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Львов – Мариуполь: обзор и счет матча 31 августа 2019 – УПЛ
Львов – Мариуполь: результат матча и видео голов / fcmariupol.com

"Львов" принимал "Мариуполь" в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Поединок команд стал последним летним в УПЛ и победу одержали "азовцы".

Львов – Мариуполь 0:1
Голы: Вакула, 62

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"Львов" после выездной победы над "Днепром-1" в 5-м туре хотел продолжить успешную серию. Способствовало этому то, что "горожане" играли матч 6-го тура УПЛ против "Мариуполя" дома.

"Азовцы" в предыдущем туре позорно и прогнозируемо проиграли "Шахтеру". Таким образом команда Александра Бабича в игре против львовян стремилась реабилитироваться перед собственными фанами.

В первом тайме команды не создали острых моментов. Только "Мариуполь" в конце тайма имел полумоменты, чтобы выйти вперед. Сперва Сарнавский в прыжке отбил "сочный" удар Танковского в дальний угол. А через минуту едва не отличился Мишнев.

После перерыва гости открыли счет. Вакула, которого на днях купил "Шахтер", получил мяч перед штрафной, "положил" на пятую точку защитника и пробил мимо второго и вратаря.

Пропущенный гол активизировал подопечных Богдана Блавацкого. На 72 минуте Худжамов отбил мяч на угловой после удара Шины. Еще через две минуты "Львову" удалась острая атака, которая закончилась двумя ударами: один был заблокирован, а второй – мимо.

На 77 минуте счет должен был стать равным. Ренан пробил в падении после навеса Альваро. Худжамов в невероятном прыжке ногами отбил мяч и сохранил свои ворота сухими. И до завершения матча "Львов" не сумел вырвать хотя бы ничью. Для "Мариуполя" это вторая победа в сезоне, которая позволит команде покинуть зону вылета.

Львов – Мариуполь – видеообзор матча

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Львов ФК Мариуполь
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