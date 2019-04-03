"Мариуполь" одержал волевую победу в матче против "Львова": видео

"Львов" и "Мариуполь" на очной встрече забили пять голов. Не обошлось в матче и без удаления и пенальти.

Львов – Мариуполь 2: 3

Голы: Липе, 22, Приймак, 80 – Зубков, 54 (пен), 77, Борячук, 71

Удаление: Мартан, 54 (Львов)

Перед матчем обе команды имели по 30 очков и занимали пятое и шестое место. Поэтому в очной встрече должны были определить, кто будет занимать более высокое место. А учитывая, что "Заря" в параллельном матче проиграла "Динамо", то победитель мог подняться сразу на четвертое место. Так и произошло.

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Команды начали довольно осторожно, с малым количеством опасных моментов. Пока на 22-й минуте Липе со штрафного не забил в ворота Гальчука.

Все самое интересное команды отложили на второй тайм. И началось все после ошибки Мартана. Бразилец двумя руками придержал соперника в штрафной, и арбитр матча назначил пенальти. Кроме того, игрок "Львова" получил желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче. Удар с отметки четко реализовал Зубков.

Оказавшись в большинстве, игроки "Мариуполя" начали легко создавать моменты. И с такой же легкостью их тратить впустую.

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Вывел вперед "Мариуполь" Борячук. Но стоит отметить голевую передачу Зубкова между защитников "Львова". Впоследствии сам Зубков оформил дубль.

Но матч на этом не закончился. "Львов" сумел вернуть интригу в матче, когда Приймак сократил отставание.

Концовка матча прошла в атаках обеих команд. Поэтому счет мог измениться, но больше голов так и не было. "Мариуполь" победил и поднялся на четвертое место. "Львов" пока шестой.