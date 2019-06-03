"Львов" официально определился с тренером, который будет возглавлять команду с нового сезона

Футбольный клуб "Львов", который занял шестое место в чемпионате Украины, официально решил продлить контракт с Богданом Блавацким.

По результатам встречи Блавацкого и руководства клуба контракт был пролонгирован еще на год – до конца сезона 2019/2020 годов, сообщает сайт клуба.

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Богдан Блавацкий будет работать и дальше главным тренером ПФК "Львов". Решили дать этому специалисту возможность проявить себя в работе с командой в следующем сезоне. Задача остаются неизменными – выход в шестерку лучших команд УПЛ и попадание в еврокубки,

– отметил генеральный директор львовского клуба Андрей Панькив.

Богдан Блавацкий доволен тем, что сможет в дальнейшем работать в львовском клубе.

Мы с Андреем Ярославичем подвели итоги моей работы. После этого я принял предложение руководства продолжить сотрудничество с клубом еще на год. Я доволен тем, что имею возможность и в дальнейшем работать в клубе родного города, перед которым стоят серьезные цели,

– сказал главный тренер "горожан" Богдан Блавацкий.

Блавацкий возглавил "Львов" 16 апреля. На тренерском мостике он сменил Юрия Бакалова. С "Львовом" Блавацкий сумел выиграть только один матч, а еще одну игру свел к ничьей. Шесть матчей "Львов" проиграл под руководством специалиста.