"Львов" официально подписал контракт с экс-игроком "Черноморца"

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Никита Татаркова
Никита Татаркова / pfclviv.com

Футбольный клуб "Львов" официально усилился игроком линии защиты Никитой Татарковым. 24-летний футболист будет выступать за "сине-золотых львов" под 9 номером.

Об условиях контракта Татаркова "Львов" на данный момент не сообщает. В августе игрок получил статус свободного агента, поэтому бесплатно присоединился к львовянам.

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Никита Татарков является воспитанником запорожского "Металлурга". В своей профессиональной карьере игрок выступал за "Металлург" (2012-2015) и одесский "Черноморец" (2016-2018).

Последним клубом Никиты был солигорский "Шахтер", в котором он сыграл 16 матчей и забил один гол.

На счету Татаркова 8 матчей за национальные сборные команды Украины U-19 и U-20.

Как известно, 31 октября "Львов" официально уволил Владимира Мазяра с поста главного тренера команды. А главным тренером львовского клуба назначен Егиш Меликян.

Сейчас "Львов" занимает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Львов
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