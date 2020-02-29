"Львов" в меньшинстве вырвал ничью у "Александрии": видео

29 февраля "Львов" принимал "Александрию" в рамках 20 тура чемпионата Украины. Поединок во Львове на стадионе "Украина" завершился ничьей 1:1.

Львов – Александрия 1:1

Голы: Алваро, 87 – Мишенко, 10

Удаления: Татарков, 54 (Львов)

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Уже на старте матча во Львове "Александрия" открыла счет. После того, как Гречишкин сделал навес в штрафную, Бабогло сбросил на Мишенка. Новичок "Александрии" красивым ударом слета пробил по воротам Сарнавского и открыл счет в игре.

Видео гола Мишенка

Как оказалось, ранний гол гостей "похоронил" футбол в первом тайме. Команды больше мешали играть друг другу в футбол, из-за чего угрозы у ворот голкиперов не было.

На старте второго тайма команды обменялись острыми моментами. Сначала игрок "Львова" Ренан пробил по воротам со средней дистанции. После рикошета от защитника мяч закрутился под дальнюю штангу, просвистев рядом.

Через мгновение Гречишкин нанес мощный прямой удар со стандарта. Сарнавский успел выбросить руку под перекладину и мяч "облизал" каркас ворот.

Дела львовян стали плохи на 54 минуте. Татарков получил вторую желтую карточку за то, что сбил Вантуха – удаление.

Только на 67 минуте "Львов" нанес первый удар в створ ворот гостей. Ренан головой замкнул навес, после которого Билык совершил хороший сейв.

"Александрия" ответила на 78 минуте. Шендрик пробил слета с убойной позиции, однако Сарнавский спас партнеров. На 82 минуте Гордиенко мог имень шансы для "Львова" спастись, но с чудесной позиции не попал в ворота.

Хозяева наказали подопечных Владимира Шарана на 87 минуте. Сарнавский начал атаку свободным ударом. После этого Борзенко головой сбросил на Альваро. Бразилец получил мяч в штрафной, обвел вратаря и переправил мяч в пустые ворота – 1:1.

В конце матча небольшую драку устроили работники обеих команд. К счастью, удалось избежать удалений и продолжения конфликта.

Таким образом, "Львов" вырвал ничью у "Александрии". Команда Шарана не смогла выиграть второй подряд матч в 2020 году. Также полученный балл разрешил "Львову" отдалиться от зоны вылета.

Турнирная таблица УПЛ