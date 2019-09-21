"Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео

В субботу, 21 сентября, сыграли ФК "Львов" и "Олимпик". Гости победили благодаря забитому пенальти в конце встречи.

Львов – Олимпик 0:1

Гол: Политыло, 80 (пен)

Удаление: Гончар, 45 (Львов)

Нереализованный пенальти: Диее, 45+2 (Олимпик)

Это был матч, в котором сошлись две команды, занимающие последние места в турнирной таблице. Поэтому команды стремились набрать заветные баллы, и не дать их набрать сопернику. При этом "Львов" еще и хотел прервать свою серию без побед дома. Команда не выигрывает во Львове с 21 октября 2018 года. Также это был первый домашний матч для нового наставника "горожан" Владимира Мазяра. Также на эту игру вход сделали свободным.

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Однако если замена тренера пошла "Олимпику" на пользу, то "Львов" еще не показал той игры, которой бы от него хотелось видеть. Команда довольно вяло провела этот матч. Зато гости, которые по дороге до Львова еще и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, больше времени проводили на половине поля соперника. Однако забить не удалось.

Единственную возможность отличиться "Львов" имел на 33-й минуте. Тогда Педро пробивал со штрафного. Мяч летел под перекладину ворот, но голкипер в прыжке отбил его. Этот удар так и остался единственным, который ФК "Львов" нанес за весь матч.

Переломный момент встречи случился уже в добавленное к первому тайму время. Гончар сфолил против соперника в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Кроме того, игрок получил желтую карточку, которая стала для него второй. Поэтому он досрочно покинул поле. Пробивать пенальти пошел Матар Диее. Он не разбегался, а "подкрадывался" к мячу мелкими шагами. И пробил мимо створа. Сарнавский в то время прыгнул в другую сторону.

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Видео лучших моментов первого тайма матча "Львов" – "Олимпик"

Во втором тайме "Олимпик" больше времени проводил на чужой половине поля. Львовяне же оборонялись. Выходить в контратаки им удавалось редко.

На 76-й минуте на поле в составе "Львова" вышел Насонов. А на 80-й он в собственной штрафной сбил Тейшейру. Арбитр еще раз указал на 11-метровую отметку в этом матче. В этот раз пошел пробивать Политыло. Удар у полузащитника был не сильный, но точный. Он и принес победу гостям.

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"Олимпик" одерживает первую победу в сезоне, но остается на последнем месте. "Львов" же продолжает свою серию без побед дома. Команда на 11 строчке в турнирной таблице.