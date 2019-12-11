"Львов" организует бесплатный вход на игру с "Колосом"

Футбольный клуб "Львов" организует свободный вход для болельщиков на игру 18 тура против "Колоса" из Ковалевки. Эта игра станет последней в 2019 году для обеих команд.

Матч состоится в субботу, 14 декабря, во Львове на стадионе "Украина". Начнется поединок в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

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Собственно последняя игра в календарном году и стала поводом для такой щедрости со стороны львовской команды.

Уважаемые болельщики, приглашаем вас на последний домашний матч "сине-золотых львов" в 2019 году. Вы были с нами в течение всего года и давали нам с трибун самое главное – свою поддержку. Мы же изо всех сил стараемся отблагодарить вас своей самоотдачей и игрой на поле,

– отметили в ФК "Львов".



Афиша заключительного для "Львова" и "Колоса" матча в 2019 году