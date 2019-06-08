Львов принимает матчи отбора на Евро-2020: где находится фан-зона

Львов в эти выходные превращается в настоящую футбольную столицу, ведь город Льва принимает сразу два матча отбора на Евро-2020. Так, 7 июня сборная Украины феерично обыграла сборную Сербии, а в понедельник, 10 июня наши футболисты будут играть против сборной Люксембурга.

Часть фанатов поддерживают команду на стадионе, другие болельщики придут в фан-зону, которую организует премиум-спонсор национальной сборной команды Украины по футболу - компания "Первая частная пивоварня".

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В пятницу фанаты торжественным маршем открыли фан-зону у университета им. И. Франко. Пространство драйва и эмоций будет работать четыре дня – с 7 по 10 июня. На большом экране будут показывать матчи, а из развлечений – игровая зона и концерты.

Атмосферу очень трудно передать словами, потому что надо здесь побывать и на себе почувствовать это. Это очень круто, это невероятно, это затягивает. Невероятная эмоция, невероятное восхищение. Честно, слово "невероятно" - лучшее для сравнения,

– рассказывает болельщица Ольга.

Интересно, что поддержать сборную Украины приехали и иностранцы. "Это замечательно, очень много людей. Я надеюсь, что наши выиграют матче. Я люблю Шевченко – так что приехал сюда, чтобы увидеть его и вообще всю национальную команду", – отвечают болельщики Джузеппе и Алекс.

Какую фан-зону обустроили для болельщиков: фото

Главный лозунг фанатов желто-синей команды – "Выходи из дома болеть". Фаны верные сборной призывают львовян и гостей города объединяться в фан-зоне и поддерживать национальную команду.

Отметим, что украинцы уже победили Сербию и набрали семь очков после трех туров. Сейчас они на первом месте в турнирной таблице. Впереди – матч против Люксембурга 10 июня.