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Львов серьезно настроен бороться за проведение Олимпийских игр-2030

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Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город готов бороться за проведение зимних Олимпийских игр-2030 а также юношеской Олимпиады-2028.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

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Мы в 2010 году во Львове начали готовиться к амбициозной цели: Львов – город-хозяин Зимней Олимпиады 2030 года. В 2014 году этот процесс приостановили, потому что началась война. Недавно, когда мы встретились с коллегами из Национального олимпийского комитета, мы решили: а давайте возьмем эту цель и сделаем все, чтобы Львов в 2030 году был городом-хозяином зимней Олимпиады.

Хочу сказать, что это очень крутая амбиция, потому что это даст Львову большой импульс и большую динамику,
– сказал Андрей Садовый.

Напомним, что Львов уже подавал заявку на проведение Олимпийских игр в 2026 году, однако позже отказался бороться за это право.

Смотрите план построения олимпийских объектов у "Арены Львов"

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Андрей Садовой Новости Львова
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