Львов – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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Львов – Шахтер 18 августа 2019: прогноз на матч Чемпионата Украины – УПЛ
Львов – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Львов" после двух подряд поражений дома примет действующего чемпиона Украины, донецкий "Шахтер". "Горняки" на старте сезона все свои матчи выиграли. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в четвертом туре УПЛ.

Львов – Шахтер прогноз

В предыдущем туре дончане на выезде победили в Киеве "Динамо". Следовательно, к матчу против львовян "горняки" подходят в статусе единоличного лидера чемпионата.

В свою очередь "Львов" после победы в стартовом туре над "Десной" потерпел два поражения. Сначала львовяне проиграли "Динамо", а потом уступили "Ворскле".

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтер" является безоговорочным фаворитом в противостоянии со "Львовом". На победу подопечных Луиша Каштру букмекеры дают коэффициент 1,16. Коэффициент на то, что "горняки" победят в обоих таймах, – 2,27.

На бумаге "Львов" аутсайдер поединка. Победу хозяев поля букмекеры оценили коэффициентом 16,50. В то же время у львовян больше шансов сыграть вничью, чем выиграть. На этот результат букмекеры дают коэффициент 7,75.

Прогноз Pari Match

В прошлом сезоне команды сыграли между собой четыре раза и однажды "Львов" сумел остановить "Шахтер", сыграв вничью 0:0. Коэффициент на то, что в игре будет зафиксирован такой счет – 22. На любой ничейный счет в Pari Match дают коэффициент 7,90.

Остальные три очных матча "Шахтер" выиграл с общим счетом 10:0. Коэффициент на победу "горняков" и ТБ 2,5 – 1,53. В последней игре во Львове "Шахтер" разгромил своего соперника со счетом 3:0. Коэффициент на такую победу дончан – 6,60.

Прогноз 1xbet

В двух матчах нового сезона "Шахтер" забил три гола. Букмекеры дают на победу "горняков" со счетом 3:0 коэффициент 9,5. Если же дончане выиграют с результатом 3:0 – 6,5.

Пока единственную победу "Львов" получил в первом туре против "Десны" со счетом 2:1. Коэффициент на то, что львовяне победят "Шахтер" с таким результатом – 41.

Матч четвертого тура чемпионата Украины "Львов" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 18-го августа. Начало игры во Львове – в 19:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Львов Шахтер
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