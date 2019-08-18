Львов – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Львов – Шахтер: где смотреть онлайн 18 августа 2019 ▷ АПЛ
Львов – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матч четвертого тура чемпионата Украины "Львов" – "Шахтер" в Украине можно посмотреть по телевидению онлайн. Игра состоится во Львове в воскресенье, 18-го августа.

Матчи "Львова" и "Шахтера" в чемпионате Украины транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Львов" – "Шахтер" в прямом эфире. Начало трансляции в 19:25, а сам матч начнется в 19:30.

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Смотреть онлайн "Львов" – "Шахтер" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

В предыдущем туре "Шахтер" вырвал победу на выезде у "Динамо". В свою очередь "Карпаты" во Львове разделили очки с "Мариуполем".

Результат матча "Львов" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Львов Шахтер
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