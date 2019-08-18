"Шахтер" прогнозируемо деклассировал "Львов", Марлос выдал мощный матч: видео

Донецкий "Шахтер" во Львове одержал четвертую подряд победу в новом сезоне. "Горняки" в рамках 4-го тура чемпионата Украины не имели проблем со "Львовом".

Львов – Шахтер 0:2

Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 37

Незабитый пенальти: Патрик, 61

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Дончане традиционно для себя активно начали поединок. "Львов" был не против, что гости взяли игру под свой контроль, и глубоко сел в защиту. Первую острую возможность на 18 минуте создал после штрафного Марлос. Бразильский украинец опасно подал в штрафную, и Сарнавский вынужден был вступать в игру. На 27 минуте Марлос вывел на ударную позицию Мораеса, но тот попал в штангу.

На 31 минуте "горняки" таки дожали "Львов". Марлос с угла поля подал на Матвиенко, тот головой отпасовал на Дентиньо. Бразилец замкнул комбинацию головой на дальней стойке – 1:0. Через шесть минут "Шахтер" удвоил преимущество. Матвиенко выполнил прекрасную верховую передачу на Исмаили. Бразилец прострелил в штрафную на Марлоса. Все, что осталось сделать Марлосу, – переправить мяч в пустые ворота, что он и сделал.

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Во втором тайме "Шахтер" получил шанс увеличить преимущество. Соломон осуществил прорыв по левому флангу и прострелил в штрафную. Там против Кривцова нарушили правила – пенальти. Одиннадцатиметровый с первой попытки реализовал Алан Патрик.

Однако игроки еще до удара забежали в штрафной, поэтому арбитр заставил перевыполнить пенальти. Со второй попытки Сарнавский парировал удар. Хотя и во втором случае футболисты забежали в штрафную еще до удара.

"Шахтер" уверенно контролировал игру во втором тайме, однако не стремился увеличить преимущество. Львовяне, возможно, хотели отыграться, но моментов для этого у них не было. Следовательно, 2:0 – победа "Шахтера" на классе. "Горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины.

Львов – Шахтер – видео лучших моментов матча

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Мариуполя". В свою очередь "Львов" поедет в гости к новичку – "Днепру-1".